Массовые мероприятия отменили по всей России

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены - Попова.

В России отменили массовые мероприятия из-за коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, - цитирует ее РИА Новости с заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сегодня, по словам главы Роспотребнадзора, нет ни одного субъекта РФ, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек.

И от тысячи до 3 тыс. - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса.Анна Попова

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