Назван симптом, указывающий на COVID-19 

Потеря обоняния уже не является обязательным симптомом при заражении коронавирусом. По какому симптому распознать

Врач иммунолог-аллерголог заявил, что потеря обоняния не является неотъемлемым симптомом при заражении COVID-19. Он рассказал, каким способом можно самостоятельно определить наличие коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Как объяснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на фоне распространения новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем ранее. Повышенная температура и кашель сейчас тоже не обязательно указывают на наличие COVID-19. Он отметил, что диагностика заболевания "стала серьезной проблемой по той причине, что картинка изменилась".

Специалист считает, что наиболее простой способ установить болезнь без анализов и использования специальной аппаратуры – послушать дыхание пациента.

Если в состоянии покоя насчитывается более 20 вдохов в минуту, то следует немедленно обратиться за помощью к врачу. Иммунолог назвал одышку самым опасным симптомом коронавируса.

Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. <...> Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу, – объяснил эксперт.

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