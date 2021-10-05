Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС - трансляция

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"Союз МС-19" запущен на орбиту с космодрома Байконур.
Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС, сообщает zakon.kz.
"Союз МС-19" запущен на орбиту с космодрома Байконур.
Командир корабля Антон Шкаплеров.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм.
Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.
Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.
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