Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС - трансляция

"Союз МС-19" запущен на орбиту с космодрома Байконур.

Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС, сообщает zakon.kz.

"Союз МС-19" запущен на орбиту с космодрома Байконур.

Командир корабля Антон Шкаплеров.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм.

Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

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