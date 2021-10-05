Лишь на западе и юго-западе страны сохраняется погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 октября в Казахстане, передает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке и в горных районах юго-востока страны сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер, ночью и утром туман, гололед, на севере, востоке республики ожидается низовая метель. На западе и юго-западе страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На западе, севере и в центре Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на севере области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области, на севере и в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 18 м/с.

Ночью на юге Атырауской области, днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на западе и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на северо-востоке области с пыльной бурей.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

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