Бюджетников и студентов Туркменистана обязали покупать очередную книгу президента

Также в вузах Лебапского велаята студентов призывают заучивать новую книгу президента наизусть.

Очередная кампания по продвижению и распространению среди населения книг президента Гурбангулы Бердымухамедова началась в Туркменистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Изданную к 30-летию независимости книгу "Независимость — наше счастье" обязаны приобретать сотрудники госучреждений и предприятий Туркменистана, а также студенты.

Кроме того, власти отдельных регионов, в целях продвижения творчества президента предпринимают меры по мотивации населения. В Лебапском велаяте деятелям культуры поручили создать музыкальные произведения, восхваляющие новое творение главы государства. Победителям обещали вознаграждение, вручение которого предполагается в следующую годовщину государственной независимости.

Между тем в вузах Лебапского велаята студентов призывают заучивать новую книгу президента наизусть. В качестве поощрения учащимся обещали денежное вознаграждение в размере 100 манатов (около 25 000 тенге).

По сообщениям государственных СМИ, книга вышла на трех языках — туркменском, английском и русском — и посвящена достижениям страны за годы независимости.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов за 15 лет своего правления издал более 60 книг. Книги имеют различную тематику и издаются систематически. Традиционно издание книг приурочено к государственным праздникам и событиям. Тематика книг, издаваемых в авторстве президента, включает также коневодство, собаководство, туркменские традиции, ковры, чай и лекарственные растения.

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