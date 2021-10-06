Реабилитация возвращенных из зон боевых действий граждан идет успешно

Никто из вернувшихся из Сирии и Ирака казахстанце не был лишен гражданства.

В столице Казахстана прошла встреча между казахстанской и американской стороной, на которой были обсуждены вопросы реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане в Министерстве информации и общественного развития состоялась встреча заместителя председателя Комитета по делам религий Бауыржана Бакирова с экспертами из США – профессором Чикагского университета Стивеном Уэйном, экспертом Школы международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона Ноа Такером, в ходе которой обсуждены вопросы реабилитации казахстанских граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов.

Данное мероприятие прошло в рамках совместного проекта правительства Казахстана и Госдепартамента США, посвященного вопросу реабилитации этой категории граждан.

Бауыржан Бакиров проинформировал участников встречи о работе по реабилитации и ресоциализации репатрианток, прибывших в рамках операции "Жусан", которую проводит Комитет по делам религий, а также результатах, которых удалось достичь совместно с местными исполнительными органами в данной сфере.

Как сообщил профессор Стивен Уэйн, в рамках реализации гранта Госдепартамента США проводятся семинары, вебинары и круглые столы со специалистами в области реабилитации, а также встречи с женщинами и детьми, возвращенными из зон боевых действий.

В целом в ходе обсуждения были затронуты вопросы, представляющие интерес для обеих сторон по вопросам реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов.

Напомним, с началом гражданской войны в Сирии и усилением террористических групп в Ираке, а также возросшим влиянием таких международных террористических организаций как ИГИЛ и "ХайятТахрираш-Шам", в сирийско-иракскую зону отправились рекруты из многих стран мира, в том числе из Казахстана.

По информации Комитета национальной безопасности РК, обнародованной летом 2018 года, в зону боевых действий выехало около 800 казахстанцев, из которых примерно 120 были мужчины, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей. Многие мужчины впоследствии погибли, а их жены и дети, среди которых также было немало погибших, стали живым товаром для боевиков-террористов.

В январе 2019 года по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, началась масштабная многоразовая спецоперация "Жусан", благодаря которой из зон террористической активности были вывезены 607 казахстанцев - 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей, из которых 34 оказались сиротами. 303 ребенка были до 7 лет, 105 детей - от 7 до 14 лет и 5 детей - от 14 до 18 лет. Уникальная гуманитарная акция "Жусан" прошла в пять этапов и завершилась в феврале 2021 года.

Также в конце ноября 2019 года органами госбезопасности была проведена еще одна спецоперация под названием "Русафа", в ходе которой из иракских тюрем были эвакуированы отбывающие наказание казахстанские женщины с детьми. Были вывезены 14 детей: 6 мальчиков и 8 девочек в возрасте от 1,5 до 13 лет.

Примечательно, никто из казахстанцев, вернувшихся из Сирии и Ирака, не был лишен гражданства, хотя в нашу Конституцию в 2017 году была внесена поправка, допускающая лишение гражданства за террористические преступления, - говорит психолог-реабилитолог, руководитель реабилитационного центра - республиканского проекта "ZOOM-Жусан" Гульназ Раздыкова. - Некоторые из них были привлечены к уголовной ответственности за причастность к ИГИЛ и вербовку. На сегодняшний день осуждены 35 мужчины и 19 женщин. Но не все женщины попали за решетку, некоторым суд вынес условное ограничение свободы, чтобы не отрывать их от семьи и детей.

Что сподвигло казахстанских женщин выехать в зону боевых действий? Как показало изучение этого вопроса, одни женщины выехали за своими мужьями, других завербовали, третьи уехали по собственной воле, без мужчин, с детьми, четвертые, проживавшие на тот момент на территории боевых действий в Вазиристане, Ираке, сами примкнули к террористам.

С эвакуированными женщинами и детьми ведется большая непрерывная консультационно-реабилитационная работа, в которой активное участие принимают Министерство информации и общественного развития, управления по делам религий на местах, реабилитационные центры, Духовное управление мусульман Казахстана.

Благодаря их слаженной работе, реабилитация и реинтеграция репатрианток в общество идет успешно, им оказывают всестороннюю помощь – социальную, правовую, психологическую, материальную, медицинскую, также им оказывают поддержку в открытии своего дела, дают гранты на развитие бизнес-проектов. В этом были задействованы врачи, психологи, теологи, религиоведы, юристы и другие узкие специалисты, в том числе зарубежные.

В итоге женщины-репатриантки стали успешно выступать на международных площадках как борцы с терроризмом. Так, вернувшаяся из Сирии многодетная мама Сабинелла Аязбаева рассказала в Европарламенте, что в Сирию выехала вместе с мужем и детьми, но его там убили, и она через четыре года вернулась домой в ходе спецоперации КНБ "Жусан".

Мужа звали Мерей, он дважды был ранен во время авиаудара, - рассказывает она. - Нас всех обманули, на пушечное мясо пустили, мы были пешками в чужой войне. Это не религия. Они прикрывались религией, но это была не религия, потому что в исламе нет кровопролития. Я хочу доказать, что я не террористка, мы были просто обмануты этой идеологией. Я благодарна Аллаху, что у нас есть такой правитель, что он нас вернул домой, не оставил на чужбине. Я рада, что вернулась, я хочу, чтобы остановили терроризм.

Страшная история случилась и с алматинкой Н., которая также уехала в Сирию вслед за своим мужем и похоронила там его и пятерых детей. "Это очень страшно, когда тебя используют", - говорит она. По ее словам, из 157 эвакуированных из Сирии женщин только пятеро вернулись домой с мужьями.

Если честно, мы сначала боялись возвращаться, нам говорили, вы жены террористов, состояли в ИГИЛ и когда вы вернетесь, вас посадят, и будете гнить в тюрьме. И когда ехали, до последнего не верили, что Казахстан выполнит свое обещание и с нами обойдутся по-человечески. Но реальность превзошла все наши ожидания, - отметила Н. - Нас встретили очень доброжелательно, окружили заботой, для нас открыли реабилитационные центры, с нами работают лучшие специалисты, выполняют все наши просьбы и никто ни разу не упрекнул нас, что уехали, все разговаривают корректно, вежливо. Я безмерно рада, что вернулась в Казахстан. В Сирии были люди со всей планеты, из многих стран мира, а многие ли из них вывезли свои граждан, женщин и детей, как это сделал Казахстан?! Единицы. Уникальный беспрецедентный опыт нашей страны достоин уважения, всем большое человеческое спасибо!

В общей сложности благодаря гуманитарной акции из зон террористической активности были вывезены 607 казахстанцев, из них 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей, из которых 34 - сироты. 303 - в возрасте до 7 лет.

Для достижения своих целей представители радикальных религиозных течений занимаются расширением своей социальной базы за счет незаконной миссионерской деятельности, а также распространения материалов религиозного содержания с использованием разнообразных методов, которые изо дня в день подвергаются модернизации в соответствии веяниями времени, говорит религиовед, руководитель отдела Центра изучения религий г. Нур-Султана Абдуллов Бексултан, - Государству и гражданскому обществу необходимо осознавать угрозу, исходящую со стороны радикальных религиозных организаций и культов. Ведь, как показывает практика, подобные явления могут иметь негативные последствия, что в свою очередь может сказаться на обеспечении и сохранении идеологического баланса в обществе, основами которого должны быть толерантность и равноправие.

Торгын Нурсеитова

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