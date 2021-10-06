Лидеров мирового тенниса могут не допустить на чемпионат Австралии

Одним из условий станет обязательная вакцинация всех спортсменов.

Оргкомитет первого Гранд-слэма 2022 года – чемпионата Австралии по теннису собирается ввести новые санкции для участников этих соревнований, передает zakon.kz.

Организаторы AusOPEN-2022 и других турниров в Австралии ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну допустят теннисистов. Мировые СМИ сообщают, что, скорее всего, одним из таких условий станет обязательная вакцинация всех, кто приедет в Австралию.

Правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни.

Так как данное постановление затрагивает, и в том числе, профессиональный спорт. Это означает, что теперь все участники теннисного Australian Open и "Гран-при Австралии" в "Формуле-1", включая спортсменов, тренеров и персонал, должны быть привиты от COVID-19.

Фото: instagram.com/sportnavinycom

Свои сомнения в целесообразности вакцинации высказали девятикратный чемпион турнира Новак Джокович, победитель US Open Даниил Медведев, третья ракетка мира Стефанос Циципас и вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая уже сдала положительный тест на коронавирус. Из казахстанских теннисистов в список непривитых входит Александр Бублик. На данный момент в АТР привита только половина игроков, а в WTA – 60%.

Теннисный турнир "Большого Шлема" в Мельбурне намечен на 17–30 января 2022 года, и есть большой риск, что некоторые звезды откажутся от участия, поскольку являются антипрививочниками, либо вакцинированы препаратами, которые не признаны в Австралии.

Куандык Шынасилов

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