Игрок сборной Казахстана по футзалу переходит в российский клуб

26-летний игрок "Актобе" сразу после чемпионата мира в Литве перешел в стан россиян.

Член сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб стал игроком российского клуба "Динамо-Самара", передает zakon.kz.

26-летний игрок "Актобе" сразу после чемпионата мира в Литве перешел в стан россиян, - сообщается на странице клуба "Динамо" в Instagram.

Арнольд Кнауб отметился прекрасной игрой на недавнем мировом первенстве, забив ряд важных голов в ворота соперников. Он отличился в матчах против Таиланда и Ирана, но не смог забить послематчевый пенальти против бразильцев. Куандык Шынасилов

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