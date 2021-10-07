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Список организаций с признаками финансовой пирамиды опубликовало АРРФР

Фото: zakon.kz 7 октября 2021, 16:18

Со списком организаций можно ознакомиться на сайте АРРФР РК.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщает zakon.kz.

В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности. пресс-служба АРРФР РК

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке посредством:

  • мониторинга информационного пространства в интернете;
  • мониторинга социальных сетей посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
  • обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
  • в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться. пресс-служба АРРФР РК

Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, можно ознакомиться здесь.

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