Список организаций с признаками финансовой пирамиды опубликовало АРРФР

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Со списком организаций можно ознакомиться на сайте АРРФР РК.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщает zakon.kz.
В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности. пресс-служба АРРФР РК
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетей посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться. пресс-служба АРРФР РК
Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, можно ознакомиться здесь.
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