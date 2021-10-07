В жестоком убийстве собак обвиняют соцработника из ЗКО

В ходе расследования установлено, что женщина не состоит на учете в психиатрической больнице и лечение там никогда не проходила - ДП ЗКО.

Социального работника из Западно-Казахстанской области обвинили в жестоком убийстве собак, передает zakon.kz.

Фотографии "убийцы" и мертвых животных, как пишет портал "Мой город", были опубликованы в Instagram-паблике.

Фото: instagram.com / zhaloby_uralsk.official

Это я его так сделала, вот я могу, когда хочу. Мало в тот раз два, теперь третий. Да еще там дофига бегают. Как мне хорошо стало на душе, еще прям хочу убивать. (...) Меня напугали, что статья грозит. Я сказала: "Быстрее сяду, быстрее выйду", - сказала женщина в аудиосообщениях, которые разместили вместе с фотографиями.

В комментариях в адрес женщины, которая якобы убила животное, от подписчиков посыпались нелестные комментарии, а некоторые считают, что она психически нездорова.

"Бедные животные. Таких нелюдей сажать надо", "Ужас, себя бы лучше прибила. Собака же не виновата, что ее выкинули", - написали пользователи Сети.

Как выяснилось, это не фейк - в селе Теректинского района ЗКО проживает женщина, которую подозревают в живодерстве и убийстве четвероногих.

Сообщение зарегистрировано в КУИ отдела полиции Теректинского района. В ходе первоначального сбора материала факт о жестоком обращении с животными подтвердился. В настоящее время возбуждено уголовное производство по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Согласно статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. Опять же, это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства. пресс-служба Департамента полиции ЗКО

В ходе расследования, как отметили в областном ДП, установлено, что женщина не состоит на учете в психиатрической больнице и лечение там никогда не проходила.

Она работает социальным работником, семья числится вполне благополучной.

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