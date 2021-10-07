Полицейских столицы наградили за спасение девушки от суицида

Девушка сбросилась с моста через реку Есиль.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев лично поблагодарил за оперативные и слаженные действия командира взвода полка патрульной полиции Алмаза Култанова, инспекторов службы полка Асылхана Нурмухамбетова и Нурсултана Сариева и наградил полицейских медалью МВД "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", передает zakon.kz.

Ежедневно тысячи полицейских по всей стране заступают на службу для безопасности и спокойствия граждан. Защищают их от преступных посягательств и помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Каждый вступивший в наши ряды осознает, что полицейская служба требует самоотверженности, мужества и готовности рисковать жизнью и здоровьем ради людей, - сообщил Тургумбаев во время церемонии награждения.

Он подчеркнул, что в критических ситуациях за считанные секунды полицейским приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

Заслужить доверие можно только профессионализмом и ответственным отношением к своим обязанностям, вниманием к проблемам каждого человека. Уверен, что вы и ваши сослуживцы будут и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг, - обратился глава МВД РК к награждаемым.

3 октября столичный полицейский Алмаз Култанов, находясь на службе по проспекту Кабанбай батыра, заметил на мосту через реку Есиль в районе торгового дома "Рамстор" девушку, которая, раздеваясь на ходу, намеревалась спрыгнуть с моста.

О данном факте сотрудник сообщил дежурному ЦОУ, а сам сразу же проследовал в сторону моста, чтобы предотвратить беду. Но женщина уже успела спрыгнуть в холодную воду. Култанов с 10-метровой высоты прыгнул за ней. Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега. Его напарники Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг из наборов средств спасения, которыми теперь оборудован каждый патрульный автомобиль, и начал тянуть его к берегу, а Нурсултан Сариев с берега бросился в воду в помощь своему коллеге.

Попытку суицида удалось предотвратить. Девушку передали медработникам.

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