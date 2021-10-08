В Казахстане построят завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год

Мамин провел встречу с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг".

7 октября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы совместной реализации крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимической промышленности Казахстана — производство полипропилена и полиэтилена.

В частности, на базе интегрированного газохимического комплекса в г. Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В дальнейшем будет реализован совместный проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год.

Соглашение по базовым условиям сотрудничества по указанным проектам подписано между СИБУР, АО "Самрук – Қазына" и АО "НК "КазМунайГаз" в рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY.

А. Мамин и Д. Конов также обсудили перспективы реализации совместных нефтегазохимических проектов на месторождении Карашаганак, подготовки казахстанских специалистов на предприятиях СИБУР и другие вопросы взаимодействия.

СИБУР — крупнейший в Восточной Европе нефтегазохимический холдинг со штатом более 18 тыс. человек. Реализовал проект строительства нефтехимического комплекса ЗапСибНефтехим мощностью 2,5 млн тонн базовых полимеров в год. Совместно с Sinopec ведет строительство Амурского газохимического комплекса мощностью 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Во встрече приняли участие министр энергетики Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и др.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!