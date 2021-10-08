Диас одержала третью подряд победу на кортах Индиан-Уэллс

Алматинская теннисистка в первом круге основного раунда одолела японку Нао Хибино – 6:3, 6:3.

Третья ракетка Казахстана Зарина Диас продолжает успешное выступление на турнире BNP Paribas Open, передает zakon.kz.

Преодолев отборочные игры, алматинская теннисистка в первом круге основного раунда одолела японку Нао Хибино – 6:3, 6:3. Далее Зарину ждет грозный соперник в лице Барборы Крейчековой из Чехии, третьего номера этих состязаний. Чешка является одной из титулованных теннисисток нынешних соревнований. Она победительница "Роллан Гаррос-2021", чемпионка Олимпийских игр-2020 в Токио и первая ракетка мира в парном разряде.

Также успешно прошла стартовый раунд американского турнира другая казахстанская теннисистка – Елена Рыбакина, но в парных играх. Елена в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой переиграли сестер Родионовых из Австралии, Арину и Анастасию – 6:3, 3:6, 10:6.

Куандык Шынасилов

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