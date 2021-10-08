Кому доверяют казахстанцы в вопросах вакцинации – исследования

В Казахстане и США граждане доверяют разным источникам информации.

В Казахстане и США есть большое количество граждан, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19, сообщил на II Казахстанском конгрессе инфекционистов региональный директор по Центральной Азии в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дэниел Сингер, передает корреспондент zakon.kz.

Об отношении к вакцинации. У нас есть данные и источники. Недавние исследования в Казахстане: 1854 респондента с 16 по 30 сентября были опрошены. И здесь явная демонстрация того, что невакцинированных приблизительно половина, и они считают, что не будут вакцинироваться. Что касается США, то там была выборка большего количества людей, но здесь также большое количество людей, которые не хотят вакцинироваться, – сказал Сингер.

В вопросах доверия, по его словам, результаты анализа показывают, что в Казахстане и США граждане доверяют разным источникам информации.

Очень низкое доверие к политикам, журналистам, религиозным лидерам в обеих странах. Средний уровень доверия к своим членам семьи и друзьям в Казахстане. Большая разница в США, где больше доверия к ученым, экспертам и медработникам. В целом, большинство американцев доверяют своим врачам, – уточнил эксперт.

Он добавил, что по сравнению с другими странами Казахстан имеет "красный круг", и люди меньше сфокусированы на побочных эффектах, а в США больше людей озабочены побочными эффектами и, соответственно, ждут более безопасные вакцины.

На вопрос о том, будут ли дети ставить вакцин, 60% казахстанцев считают, что будут вакцинировать своих детей, в США – приблизительно 70%. У нас есть различные проекты, которые фокусируются на людей, не желающих вакцинироваться. Например, в США обязательны вакцины для детей, которые посещают школы и университеты, в Нью-Йорке требуется вакцинация, чтобы есть в помещении ресторана и посещать развлекательные заведения. В США началась кампания с целью вакцинирования. Особенно это касается людей с высоким риском, – заключил Дэниел Сингер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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