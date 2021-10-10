Врач предупредила о неожиданной опасности влажных салфеток

Специалист запретила отказываться от мытья рук в пользу салфеток, поскольку они не полностью удаляют загрязнения.

Неправильное использование влажных салфеток может привести к заболеваниям кожи и ослаблению иммунитета, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила в интервью телеканалу Москва 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, антибактериальные салфетки содержат вещества, которые уничтожают полезную микрофлору. Кожа становится тонкой, на ней появляются ссадины и трещины. Это приводит к ослаблению иммунитета и снижению устойчивости к вирусам.

Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки, —порекомендовала врач.

Также она обратила внимание на использование салфеток не по назначению, например, когда салфетки для рук применяются при уходе за лицом. Салфетки для технических поверхностей могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение на коже и даже повлиять на репродуктивную функцию.По словам терапевта, зачастую люди не обращают внимание на срок годности салфеток. Вместе с тем упаковка открытых салфеток может стать средой для размножения опасных микроорганизмов. Специалист запретила отказываться от мытья рук в пользу салфеток, поскольку они не полностью удаляют загрязнения.

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