Получить британскую степень MBA в Казахстане стало возможно с DMU Kazakhstan

Особое внимание уделяется получению углубленного и прикладного понимания ключевых аспектов международного бизнеса.

De Montfort University Kazakhstan, официальный филиал британского De Montfort University Leicester открывает набор на программу Global MBA.

Что же предлагает казахстанцам этот университет? Global Masters of Business Administration — это программа магистратуры, аккредитованная Chartered Management Institute (CMI). Программа сосредоточена на практической подготовке профессионалов к руководству командами.

Особое внимание уделяется получению углубленного и прикладного понимания ключевых аспектов международного бизнеса. Программа нацелена на предоставление практических бизнес навыков. Важным отличием программы является тот факт, что для защиты выпускники готовят не стандартную диссертацию, которая включает в себя в основном академические блоки, а бизнес или социальные проекты, реализованные в формате, который используется в бизнес среде.

По окончании Global MBA выпускники получат международный диплом De Montfort University Leicester.

Университет De Montfort (Лестер, Великобритания) – ведущий университет в области бизнес-образования. Согласно британскому рейтингу Teaching Excellence Framework (TEF), университет получил золотую награду за качество преподавания.

Программу ведут только иностранные преподаватели с практическим опытом ведения бизнеса и опытом преподавания. Среди наставников программы Ректор De Montfort University Казахстан, PHD в области менеджмента, профессор доктор Джеймс Паундер, а также выпускница программы Гарварда, PHD в области финансов из Австралии, Мария Пионка, доктор Дэвид Санрандрэу Калонэ из Британии и профессор Роджер Ниблер, DBA в области менеджмента из США. Все преподаватели – опытные практики, работавшие в крупных финансовых организациях по всему миру.

Исходя из своего опыта, они уделяют особое внимание ключевым аспектам бизнеса и управления, развитию практических навыков, необходимых для работы. Еще одно преимущество - укрепление иностранного языка, так как весь учебный процесс проходит на английском языке.

В процессе обучения студенты получат Professional Skills Experience. Сюда войдут мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, тимбилдинги и воркшопы по развитию карьеры.

О программе Global MBA DMU Практический курс MBA по стандартам Великобритании.

Программа - победитель английского рейтинга образовательных программ National Undergraduate Employability Awards 2021 года в области трудоустройства. Программа аккредитована Chartered Management Institute (CMI) и даёт возможность развить лидерские качества, востребованные в глобальной карьере. Выпускники программы работают по всему миру в таких компаниях, как Deloitte, Barclays и Software Group. Все преподаватели – приглашенные иностранные эксперты с большим опытом в бизнесе. Язык обучения: английский. Длительность программы – 15 месяцев. Начало обучения – январь 2022 г.

Поездка в Англию на обучение в течение двух лет может стоить до 100 тысяч долларов. При этом то же образование, полученное в Казахстане в британском университете De Montfort University Kazakhstan, будет стоить более, чем в два раза меньше. При подаче документов до 15 декабря 2021 года студенты программы получают скидку 10% на весь период обучения. Стоимость составит 18 000$ вместо 20 000$.

DMU Казахстан

Первый британский университет, предоставляющий британское образование в Казахстане. Государственная лицензия РК № 270 от 27 апреля 2021 года, лицензия МОН РК №KZ81LAA00032014.

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