Запрет на вывоз лома и отходов металлов ввели в Казахстане

Запрет вводится на полгода.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 7 октября 2021 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает zakon.kz.

Введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, - говорится в документе.

Но это не касается:

отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали и прочей;

бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории Казахстана для ремонта и ввозимых обратно.

Приказ вводится в действие 19 октября 2021 года.

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