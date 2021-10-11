Запрет на вывоз лома и отходов металлов ввели в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Запрет вводится на полгода.
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 7 октября 2021 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает zakon.kz.
Введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, - говорится в документе.
Но это не касается:
Приказ вводится в действие 19 октября 2021 года.
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