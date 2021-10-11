Школы "заминировали" в Нур-Султане

На электронный почтовый адрес общеобразовательных школ Нур-Султана неизвестными лицами осуществлена рассылка писем о якобы заложенных взрывных устройствах - ДП.

В столичные школы поступили ложные сообщения о заложенных бомбах, сообщает zakon.kz.

В полицию на канал "102" поступил вызов о том, что на электронный почтовый адрес общеобразовательных школ Нур-Султана неизвестными лицами осуществлена рассылка писем о якобы заложенных взрывных устройствах. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

Полицейские произвели проверку.

Информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся расследования. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве напомнили, что "заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность".

Просим граждан не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения. пресс-служба ДП Нур-Султана

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