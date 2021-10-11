Крупную партию героина нашли в спальне жителя Жамбылской области

Мужчине грозит срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Задержан 59-летний житель Жамбылской области, которого подозревают в сбыте героина в особо крупном размере на территории региона, передает zakon.kz.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, в его спальне обнаружен героин общим весом 234 гр., что является особо крупным размером.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, - отметил начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции А. Джумабеков.

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