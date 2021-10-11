Замакима ЗКО уволился из-за взятки подчиненного

Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года.

Заявление об отставке замакима ЗКО Айдара Нуралиева подписали и теперь он освобожден от занимаемой должности, передает zakon.kz.

Речь идет об уголовном деле в отношении экс-главы управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который обвинялся в получении взятки. Бывший глава облздрава в ходе суда вину свою не признал, но, несмотря на это, третьего июля судья признала Болатбека Каюпова виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорила к четырем годам шести месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила в силе, - пишет портал "Мой город".

Так, согласно закону "О государственной службе" руководитель должен подать в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного, что и сделал заместитель акима ЗКО Айдар Нургалиев, так как именно он курирует вопросы здравоохранения. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его от занимаемой должности.

Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом, - рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.

Отмечается, что Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Он был назначен в июне 2020 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский национальный университет им. Аль-Фараби;

· Университетский колледж Лондона;

· Женевская школа бизнеса, Специальность "Юриспруденция", "Международное право", "Управление проектами и корпоративное управление", "Магистр делового администрирования"

· Состоит в Президентском корпусе молодежного кадрового резерва

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО;

· Эксперт Управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

· Эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;

· Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО;

· Заместитель директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК;

· Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

· Директор Департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК;

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (с 06.2020)

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