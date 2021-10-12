Размер мирового долга достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов

Рост долговых обязательств связан со стимулирующей экономической политикой государств во время пандемии коронавируса.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что исследование показало возросшую долговую уязвимость стран с низким и средним уровнем дохода, передает zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в 2020 году задолженность стран с низким уровнем дохода выросла на 12% и достигла рекордных 860 миллиардов долларов. Рост долговых обязательств связан со стимулирующей экономической политикой государств во время пандемии коронавируса.

Нам нужен комплексный подход к проблеме долга, включая сокращение долга, более быструю реструктуризацию и повышение прозрачности, - призвал экономист.

Он подчеркнул, что устойчивый уровень долга жизненно важен для восстановления экономики и борьбы с бедностью.

Согласно отчету, в 2020 году совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода увеличился на 5,3% до 8,7 трлн долларов. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны с высокой задолженностью, могут усугубиться.

Директивным органам необходимо подготовиться к возможности возникновения долгового кризиса, когда условия на финансовых рынках станут менее благоприятными, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающеюся экономикой, - предупредила Рейнхарт .

Из-за коронавируса увеличилась долговая нагрузка стран по всему миру. Так, размер мирового долга во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 трлн долларов, что на 56 трлн больше, чем до пандемии COVID-19.

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