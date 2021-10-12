Коронавирус в Казахстане: опубликованы новые данные

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 218 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. В Алматы статистика показывает понижение на 88 пунктов, в ЗКО - на 27, а в Атырауской области - на 26, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
Всего в стране подтверждено 907 140 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 848 891 человек.
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