1707 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 908 847 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1707 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 208 человек. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Нур-Султан. Меньше всего заболевших в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 908 847 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 850 849 человек.
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