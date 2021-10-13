1707 новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 908 847 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1707 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 208 человек. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Нур-Султан. Меньше всего заболевших в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 240,

в городе Алматы - 269,

в городе Шымкент - 63,

в Акмолинской области - 115,

в Актюбинской области - 77,

в Алматинской области - 137,

в Атырауской области - 43,

в ВКО - 74,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 49,

в Карагандинской области - 158,

в Костанайской области - 98,

в Кызылординской области - 28,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 150,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 31.

Всего в стране подтверждено 908 847 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 104,

в городе Алматы - 594,

в городе Шымкент - 150,

в Акмолинской области - 49,

в Актюбинской области - 116,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 66,

в ВКО - 191,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 139,

в Костанайской области - 182,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 133,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 850 849 человек.

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