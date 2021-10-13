Алматинцы недоплатили пенсионные взносы и соцотчисления на 831 млн тенге

Лицам, за которых не поступили отчисления и взносы в фонд социального медицинского страховании, полный объем медицинской помощи за счет активов фонда предоставляться не будет.

В Алматы работодатели недоплатили пенсионные взносы, соцотчисления и ОСМС. Общая сумма их задолженности по южному мегаполису превысила 831 млн.тенг. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов, передает zakon.kz.

Обязательства по своевременной выплате взносов и отчислений нарушают в основном представители малого и среднего бизнеса. Из общей суммы задолженности в разрезе платежей, свыше 542 млн. тенге составляют обязательные пенсионные взносы, 125 млн тенге и 164 млн тенге приходятся на выплаты работодателя на обязательное социальное медицинское страхование работников и социальных отчислений, соответственно. ДГД Алматы

В департаменте напомнили, что в случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе с привлечением руководителя организации к административной ответственности.

Более того, несвоевременное или неполное перечисление работодателем денежных средств в пенсионный фонд влияет на уровень инвестиционного дохода работника, т.е. работник теряет доход с оборота пенсионных отчислений. Тем самым из-за неправомерных действий работодателя его работники могут быть ущемлены в правах, - отметили в ДГД

Как отмечается, лицам, за которых не поступили отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования, полный объем медицинской помощи за счет активов фонда предоставляться не будет.

Фискалы рекомендуют гражданам также осуществлять периодический контроль за своевременностью оплаты социальных платежей работодателями, которые должны были обеспечить право работника на получение социальных выплат (пособия и т.д.).

Вся информацию по начисленному индивидуальному подоходному налогу, пенсионным взносам, обязательным социальным отчислениям и социальным отчислениям на медицинское страхование граждане могут проверить через специальное мобильное приложение "е-Salyq Azamat".

Приложение позволяет также оплачивать налоги, осуществлять проверку, оплату административных штрафов и долгов по налогам, проверять наличие ограничений по выезду за рубеж и другие.

ДГД по г. Алматы призывает всех налогоплательщиков своевременно оплачивать пенсионные взносы, соц. отчисления и ОСМС без принятия мер принудительного взыскания задолженности.

Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру 1414/3 или @mkdalmaty_dgdalmaty.

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