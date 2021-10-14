Что известно о выпечке лепешек на границе Китая и Казахстана

С перцем и с кунжутом - одни из самых популярных на центральноазиатском рынке.

Индустриальный парк "Нан" в Хоргосе является самой крупной экспортной базой по производству лепешек в Синьцзяне.

Основными потребителями выпускаемой продукции являются восточные регионы Китая и страны Центральной Азии.

Каждый день в парке "Нан" производят 7-8 видов лепешек: с кунжутом, с изюмом, грецкими орехами, перцем и т.п.

С перцем и с кунжутом - одни из самых популярных на центральноазиатском рынке.

В 2020 году 1,1 миллиона штук лепешек и булок хлеба были отправлены по "зеленому коридору" Хоргос в страны Центральной Азии.

В этом году индустриальный парк "Нан" планирует экспортировать 10 миллионов лепешек.

После ввода в эксплуатацию в июне 2020 года, индустриальный парк "Нан" привлек большое количество молодежи, в том числе Шакыра Закжана, специалиста по изготовлению лепешек.

За один восьмичасовой рабочий день он может сделать более 300 лепешек.

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