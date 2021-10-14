Новые переговоры по ядерной сделке с Ираном – роль Казахстана

Какую роль официальный Нур-Султан играет в достижении международный договоренностей по ядерной сделке с Ираном.

Учитывая недавние заявления канцлера Германии Ангелы Меркель по развитию иранской ядерной программы, ЕС всерьез заинтересован в новом этапе переговоров с Тегераном, где максимально положительным для них результатом могло бы стать возобновление процесса выполнения сторонами подписанного в 2015 году в Вене соглашения в виде совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот договор был заключен между Францией, Германией, Великобританией, Россией, Китаем и Ираном. При этом не менее важную роль в достижении договоренностей между крупными игроками сыграл тогда и Казахстан. А вот что теперь может предложить и какова вообще роль официального Нур-Султана в этом процессе, разбираемся в материале zakon.kz.

После одностороннего выхода США из договора в 2018 году и полного отказа следовать выполнению основных пунктов СВПД, а это последовательное снятие экономических санкций с Ирана, руководство исламской республики постепенно перестало его соблюдать. С приходом к власти команды нового президента Ибрахима Раиси Иран и вовсе снизил всевозможные контакты с Западом по этому вопросу. На этом фоне ЕС, как и в принципе вообще весь коллективный Запад, начинает бить тревогу, так как восстановление исследований в области ядерных технологий, в том числе процесса обогащения урана, может в конечном итоге и обозримом будущем предоставить возможность Ирану обзавестись собственным ядерным оружием.

Опасения Европы

Как отмечают многие европейские эксперты, чаяния Ангелы Меркель по поводу отсутствия договоренностей с Ираном рождаются не на пустом месте. Европа таким образом пытается дать мировому сообществу посыл, что они в этом случае бессильны, а делать что-то нужно. Причем в максимально короткие сроки.

По словам канцлера, ближайшие недели будут иметь решающее значение для новой ядерной сделки с Ираном.

Ситуация складывается критическая и каждый день отсрочки старта переговоров по иранской программе дает возможность Тегерану обогащать больше урана, - заявила Меркель.

Кроме того, убедившись в своей фактической беспомощности и в отсутствии возможности принуждать Иран за счет различных рычагов воздействия, Ангела Меркель попыталась возложить ответственность на Россию и Китай в вопросе возвращения исламской республики к диалогу, при этом как бы намекая, что новая администрация президента США неспроста согласилась присоединиться к переговорам.

Иран такой расклад не устраивает, так как по сути он изначально не являлся инициатором разрыва подписанных в 2015 году соглашений и старался их в полной мере выполнять. Только это, по мнению представителей новых властей исламской республики, смотрелось как "игра в одни ворота". Иран все условия старался соблюдать, а количество санкций так и не уменьшилось.

Более того, под давлением Вашингтона в ноябре 2018 года Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT. Дабы не допускать полного разрыва отношений с Ираном, страны ЕС попытались создать альтернативный механизм расчетов – INSTEX. Однако сферы применения механизма оказались весьма ограничены. Это продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, которые и так не подпадают под санкции.

Иран высказывал предложение по расширению действия INSTEX на другие группы товаров, в первую очередь на нефть, являющуюся главным источником наполнения бюджета ИРИ, но отклика от европейских партнеров не получил. А потом и вовсе в их сторону стали сыпаться различные обвинения.

Активную роль в этом направлении играет Израиль, максимально подогревая ситуацию своими заявлениями на различных уровнях, хотя сам по сути в свое время обзавелся ядерным оружием, так сказать, без разрешения. При этом не является участником международных антиядерных договоров и не собирается следовать общепринятым правилам и стандартам.

Буквально совсем недавно премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно его страна несет ответственность за то, чтобы Тегеран никогда не смог разработать ядерное оружие и призвал международное сообщество осознать угрозу со стороны Тегерана. По его мнению, ядерная программа Ирана в данный момент находится на самой продвинутой стадии за всю историю, в связи с чем сохраняется угроза не только региону, но и всему миру. То есть во всеуслышание израильский премьер делает ставку отнюдь не на дипломатию, а на прямую воинственную риторику.

Иран, в свою очередь, старается всерьез не обращать внимания на подобные заявления Израиля, а после проведенных переговоров с министром иностранных дел России глава внешнеполитического ведомства исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и вовсе дал понять, что Тегеран готов откликнуться на предложения Запада в целом и Вашингтона в частности. Однако в данном вопросе Западу тоже нужно будет пойти на компромисс и выполнить ряд условий Ирана.

Одним из таких условий является размораживание иранских финансовых активов за рубежом. Пока Иран назвал сумму в размере 10 млрд долларов якобы для подтверждения серьезности намерений коллективного Запада. Потом эта сумма может вырасти в разы.

США, в свою очередь, пока только демонстрируют заинтересованность в восстановлении соглашения, но никак не реагируют на выдвинутые условия Ирана.

Как отмечают многие европейские эксперты, по состоянию на сегодня Вашингтон хранит относительное молчание, придерживаясь курса, обозначенного Джо Байденом в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которому Вашингтон готов идти на любые меры, только чтобы не дать возможности Тегерану обзавестись ядерным оружием.

Понятно, что Вашингтон будет пробовать решить вопрос дипломатическим путем, ну а вот если положительного результата не получится, Соединенные Штаты могут задействовать и "другие варианты", о которых ранее говорил Джо Байден. Только вот какие именно это варианты, он не уточнял.

СВПД и возобновление переговоров

СВПД был подписан Ираном с пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Суть соглашения — ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с Ирана. Кроме того, Иран согласно соглашению, должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

Основные пункты договоренности: - большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу; - будет вестись наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения; - ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован; - завод по обогащению топлива "Фордо" станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана; - МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер; - санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего договора относительно ядерной программы Ирана. Некоторые ограничительные меры со стороны коллективного Запада останутся в действии на некоторое время, но потом будут отменены; - в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично. Этот же параграф предусматривает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против Ирана.

В ответ на демарш США и отсутствие выполнения обязательств по снятию санкционного давления Тегеран в 2019 году воспользовался параграфом 26 СВПД и активизировал процесс по прекращению своих обязательств. Правда, делал это поэтапно, с сохранением возможности вернуть своих западных оппонентов к соблюдению их обязательств.

В итоге Иран практически вышел из ядерной сделки. Так, согласно ежеквартальным отчетам МАГАТЭ в 2021 году, специалистами выражалась обеспокоенность в связи с активным развитием ядерной программы Ирана. В том числе шла речь об увеличении запасов обогащенного до 60% урана, а также об ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ к мониторинговому оборудованию.

В этом случае отмечается, что на объектах в Иране, где размещены производственные центрифуги по обогащению урана, в соответствии с положениями СВДП были установлены системы видеонаблюдения с картами памяти, доступ к которым имели лишь сотрудники МАГАТЭ.

Информация, содержавшаяся на картах памяти, извлекалась примерно один раз в три месяца и подлежала детальному анализу на предмет соблюдения Ираном возложенных на них обязательств. Однако, в ввиду активизации постепенного выхода из соглашений, Иран все визиты специалистов МАГАТЭ ожидаемо сократил, а хранившуюся на флэш-картах систем видеонаблюдения информацию публично пообещал уничтожить.

К счастью руководства МАГАТЭ, Иран не решился полностью сжигать мосты и в сентябре этого года провел прямые переговоры с делегацией МАГАТЭ, которую возглавил гендиректор организации Рафаэль Гросси. В результате Иран смог установить рамки последующих переговорных процессов, в которых готов принимать участие, а технической группе международного агентства предоставили возможность провести работу с системами видеонаблюдения – осуществить замену носителей информации.

Сейчас Иран старается всесторонне поддерживать инициативы по возобновлению переговорного процесса и доведения его до подписания окончательной ядерной сделки.

Подтверждением этому могут являться слова представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде:

Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс. Правда в этом случае, Тегеран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы СВДП и ожидает, что остальные стороны будут придерживаться реалистичного подхода.

Роль Казахстана

Несмотря на то, что Казахстан не являлся прямым участником переговоров по ядерной сделке с Ираном в 2015 году и не ставил свою подпись под соглашениями СВДП, его вклад в достижения договоренностей между сторонами был максимально ощутимым.

Как отмечал ранее казахстанский эксперт Марат Шибутов:

Первая половина 2015 года ознаменовалась большим успехом международной дипломатии — заключением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. У этого судьбоносного дипломатического соглашения есть основные авторы в виде Ирана, МАГАТЭ и "шестерки", а есть второстепенные, роль которых была не так значима и не видна. Но надо помнить, что второстепенные участники, хоть и не были главными двигателями соглашения, но тем не менее без их помощи процесс бы затянулся. Одним из таких участников являлся Казахстан.

Шибутов отмечал, что "в то время, когда "шестерка" и Иран вели переговоры, Казахстан понемногу налаживал взаимодействие с Ираном, став одним из ключевых поставщиков зерновых в эту страну".

Кроме того, общий объем торговли на пике достигал 2,5 миллиарда долларов (2007 год), что фактически на уровне российско-иранской торговли. Также в течение 2009−2011 годов Казахстан построил свой участок железной дороги Казахстан — Туркмения — Иран, которая была официально запущена в декабре 2014 года. Эта железная дорога — второй способ для Ирана обойти морскую блокаду после Каспийского моря, и этим эта дорога очень ценна. Таким образом, к окончанию переговоров по ядерной программе Казахстан подошел в статусе партнера, которому Иран доверяет, - подчеркивал эксперт.

Наладив взаимовыгодные отношения с Тегераном, официальный Нур-Султан постепенно подталкивал иранское руководство к договоренностям, при этом дважды предоставил для важного этапа переговорного процесса площадку в Алматы. К слову, достигнутые договоренности между сторонами в Казахстане стали основополагающими к подписанию в конечном итоге в Вене соглашения СВДП.

Кроме того, согласно соглашению СВДП, Иран не закрывал свою ядерную программу и не ликвидировал свои ядерные проекты. Правда, должен был перенаправить ее развитие в мирное русло. Для этого ему в любом случае были необходимы поставщики природного урана и гексафторида.

В соответствии с одним из пунктов СВДП: - В течение 15 лет при условии, что Иран будет планомерно приближаться к международным квалификационным требованиям для ядерного топлива, производимого в Иране, объем запасов урана в стране не будет превышать 300 кг обогащенного до 3,67% UF6 или его эквивалентов. Избыток будет продаваться по рыночной цене и поставляться международному покупателю в обмен на природный уран, поставляемый в Иран, или же эти запасы будут обеднены до уровня природного урана. Обогащенный уран, получаемый на топливных сборках из России или других источников и используемый на иранских ядерных реакторах, не будет входить в вышеупомянутые разрешенные 300 кг. Совместная комиссия окажет поддержку Ирану, в том числе через МАГАТЭ, в том, чтобы тот смог достичь необходимых квалификационных требований по ядерному топливу. Весь остающийся оксид урана, обогащенный до 5−20%, будет перерабатываться в топливо для Тегеранского исследовательского реактора (ТИР). Весь дополнительный объем ядерного топлива, которое может понадобиться для ТИРа, может быть закуплен по рыночной цене.

Стоит отметить, что мировой рынок урана является максимально контролируемым, а его поставщиков не так уж и много. В число основных мировых поставщиков природного урана входят: Казахстан, Канада, Австралия, Нигер, Намибия, Россия, Узбекистан.

В действительности купить природный уран на мировом рынке, несмотря на СВДП и наложенные на него санкции, Иран мог только у Казахстана, России и Узбекистана, а ввиду малой добычи урана последним и его нейтралитетом выбор у Ирана всегда был не велик. Вдобавок ко всему, на территории Казахстана размещен и банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Что касается позиции Казахстана в нынешних реалиях, то официальный Нур-Султан уверен, что перспективнее документа, чем соглашения СВПД по иранской ядерной программе, нет, поэтому все участники должны его выполнять.

В случае возникновения очередных преград в переговорном процессе, Казахстан, который уже не раз доказал свои возможности договариваться с любыми мировыми игроками, может быть готов выступить в качестве посредника и парламентера. Тем более, что руководство страны уже не раз заявляло о готовности рассмотреть обращения на проведение встреч по иранскому вопросу, в особенности после так называемого "демарша" со стороны США в 2018 году.

Олег Васильев

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