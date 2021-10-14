Футболисту "Баварии" грозит полгода тюрьмы за общение с женой

Француз уже подал апелляцию.

Игрок сборной Франции Лукас Эрнандес приговорен к шести месяцам тюремного заключения за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте, передает zakon.kz.

Данная информация опубликована в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

4 года назад, когда Эрнандес был игроком мадридского "Атлетико", он избил Амелию, которая в то время являлась его девушкой. Тогда суд за это насилие вынес наказание – один месяц общественных работ и запрет на приближение к Амелии ближе 500 метров.

Спустя время влюбленная пара воссоединилась, они заключили брак. Но запрет футболиста на приближение к де ла Оса Лоренте остался, а летом 2021 года Лукас провел с ней совместный отпуск. Суд засчитал это нарушением запрета и вынес приговор – шесть месяцев тюрьмы.

Француз уже подал апелляцию, рассмотрение которой состоится 19 октября.

Предъявленное Эрнандесу требование вызвано неподчинением судебному решению. Высший суд Мадрида порекомендовал футболисту самому явиться в суд.

Куандык Шынасилов

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