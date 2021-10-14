В Ливане состоялась очередная ротация казахстанских миротворцев

Морально-психологическое состояние отряда находится на высоком уровне - командир.

Пятый казахстанский миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане". На смену им отправился шестой состав казахстанских миротворцев.

В течение полугода казахстанский миротворческий контингент выполнял задачи по патрулированию местности, несению службы на блок-постах, охране базы, а также участвовали в мероприятиях штаба миссии.

Миротворцы под командованием майора Данияра Зарипова достойно справились с поставленными задачами.

Военнослужащие в полной мере осознавали высокую ответственность, возложенную на них, ведь они представляли не только Вооруженные Силы Казахстана, но и всю страну перед мировым сообществом под эгидой ООН. Морально-психологическое состояние отряда находится на высоком уровне, - отмечает командир.

По словам миротворцев, ежедневное патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий показывает, что в зоне ответственности сохраняется спокойная обстановка.

Казахстанские военнослужащие несут службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм наших военнослужащих отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных Сил Ливанской Республики, с которыми проводится совместное патрулирование.

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