Antikor Almaty провел рабочую встречу в КазНАУ

Всего в учреждение высшего образования обучается свыше 7 тыс. человек.

Руководитель Антикоррупционной службы Алматы посетил КазНАУ. В ходе встречи участники обсудили вопросы противодействия коррупции в сфере высшего образования.

Была отмечена важность участия преподавателей и студентов в формировании антикоррупционного сознания в обществе.

Процесс обучения в университете крайне важный шаг для молодежи. Уделяется много внимания правильному воспитанию и привитию принципов честности, добропорядочности и нетерпимости к коррупции среди подрастающего поколения.

Вместе с тем, рассмотрены вопросы объективности распределения мест в общежитиях, повышения заработной платы преподавателям вузов, также сотрудничества при проведении анализа коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства.

Руководитель Антикоррупционной службы Алматы посетил общежития национального университета. Всего в учреждение высшего образования обучается свыше 7 тыс. человек, в университете 8 корпусов общежитий, рассчитанных на 3766 мест.

Ознакомился с условиями проживания студентов, а также в целях определения прозрачности процесса распределения обратил внимание на процедуру получения мест в общежитии.

Также внимание было уделено студентам и волонтерам университета. Глава ведомства обсудил темы формирования антикоррупционной культуры и дал ответы на интересующие вопросы студентов.

В ходе встречи участники посетили студенческий клуб "Sanaly urpaq" и Центр по формированию антикоррупционной культуры "ПАРАСАТ", главной целью которого является внедрение системы антикоррупционного менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов.

В завершении стороны договорились о сотрудничестве при проведении анализов коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства, в том числе при распределении субсидий в агросекторе путем сотрудничества с экспертами Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!