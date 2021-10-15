На сколько выросло количество автомобилей в Казахстане

На 1 сентября 2021 года в Казахстане количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 842 700.

В Казахстане за январь-август 2021 года зарегистрировано 577 478 легковых автомобилей, что больше на 21,6% к соответствующему периоду 2020 года. Об этом сообщило Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

В общей сложности на 1 сентября 2021 года в Казахстане количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 842 700.

Как отмечается, за это же время было зарегистрировано 8 307 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 12 205 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 10,2%.

На 1 сентября 2021 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 53 864 страховых выплаты на сумму 24 млрд тенге.

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