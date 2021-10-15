Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки

Количество заболевших коронавирусом после вакцинации казахстанцев превысило 20 тысяч.

Более 20 тысяч вакцинированных казахстанцев заразились коронавирусом. Об этом на брифинге в СЦК рассказал главный санитарный врач Ерлан Киясов, сообщает zakon.kz.

Кроме того, он уточнил, какими препаратами были привиты заразившиеся коронавирусом вакцинированные казахстанцы.

В целом, у нас 21 813 человек заразились COVID-19 после вакцинации, - сказал Киясов.

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18 тысяч из них, по его данным, были привиты российской вакциной "Спутник-V".

После QazVac - 436 человек. После Sinopharm - две тысячи человек. Также у нас есть данные по заболевшим после вакцинации Pfizer - 17 человек. Они получили препарат за рубежом. 603 человека заболели после вакцины CoronaVac, - резюмировал главный санврач страны.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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