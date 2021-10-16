Полиция прокомментировала слухи об избиении учителя в школе Караганды

Разговор между супругами происходил в отсутствии детей, сообщили в полиции.

Полиция Карагандинской области прокомментировала слухи об избиении учителя в школе, передает zakon.kz.

В соцсетях сообщалось, что в карагандинском интернате для детей с нарушением слуха произошел инцидент. Мужчина ворвался в интернат через задний вход и избил супругу, которая работает учителем. В сообщении мужчину назвали ваххабитом.

Наши дети в опасности. А если бы он был террористом? Он два раза проник в школу. Учителя даже полицию не вызвали и хотят все скрыть. На камерах все есть, - говорится в сообщении.

В полиции создали рабочую группу, чтобы выяснить достоверность информации.

Она установила, что 14 октября в школе-интернате №3 произошел инцидент. 25-летний мужчина пришел выяснять отношения с женой - она работает учителем в данном учебном заведении. Разговор между супругами происходил в отсутствии детей. Также установлено, виновник ЧП не имеет отношения к религиозной организации радикального толка. Данный факт зарегистрирован в Кировском отделе полиции УП города Караганды, - рассказали в полиции Карагандинской области.

Кроме того, Управление образования региона проводит проверку этого факта. По результатам будет принято решение.

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