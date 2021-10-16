В Семее из-за гололеда столкнулись шесть автомобилей

Никто не пострадал.

Массовая авария произошла из-за гололеда на мосту в Семее, передает zakon.kz.

Arnapress.kz сообщает, что в Семее на новом автогужевом мосту произошла авария с участием сразу шести автомобилей.

ДТП произошло сегодня, 16 октября, в 8:30. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

23-летний водитель Lada Granta не справился с управлением в условиях гололедицы и совершил столкновение с тремя автомобилями − Mitsubishi, Volkswagen и Hyundai. Hyundai по инерции столкнулся еще с двумя транспортными средствами марки Toyota, − рассказали в полиции Восточного Казахстана.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы.

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