Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика в российском цирке

Потерпевшую после представления госпитализировали.

В цирке российского города Орел медведь накинулся на ассистентку дрессировщика в ходе представления, передает zakon.kz.

Как рассказали зрители шоу, пострадавшая была беременна.

Вечером 16 октября на сцену вышли дрессировщики с двумя медведями. По неизвестным причинам что-то разозлило животное, и медведь напал на девушку-дрессировщицу. Само шоу стало многолюдным, зал был заполнен, - пишет издание "Орловский меридиан".

Момент нападения зверя во время представления попал на видео. Сразу после этого от девушки стали оттаскивать медведя, проявившего агрессию. Медведь, когда его отгоняли, не реагировал на удары кнутом.

Потерпевшую после представления госпитализировали. Данных о ее состоянии и тяжести травм пока нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!