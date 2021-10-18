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Казахстанец выиграл международный турнир по бадминтону на Кипре

Фото: olympic.kz 18 октября 2021, 08:47

Дмитрий Панарин обыграл Таруна Катам из Индии со счетом 2:1.

Казахстанский спортсмен Дмитрий Панарин выиграл международный турнир по бадминтону в Никосии (Кипр), передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

В финале мужского разряда на площадке сошлись казахстанец Дмитрий Панарин и Тарун Катам из Индии. Сильнее в противостоянии оказался Панарин. Он обыграл соперника со счетом 2:1 (22:20, 9:21, 21:11), - говорится в сообщении.

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