Песков о Навальном: Будем надеяться, что он не умрет

Слава богу, что он жив - Дмитрий Песков.

Ситуацию вокруг Алексея Навального прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Песков дал интервью для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5.

Будем надеяться, что он не умрет (в заключении. - Прим. ред.)... Слава богу, что он жив, - сказал он в ответ на вопрос журналистки о положении Навального и о том, "не умрет ли он в тюрьме".

Пресс-секретарь президент РФ также сообщил, что по прибытии в исправительное учреждение Алексей Навальный объявил голодовку, но со временем прекратил ее.

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Франции, по словам журналистки, кажется, что руководство Российской Федерации побаивается Навального. В ответ на это Песков заявил, что власти "не побаиваются" Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную "популярность" или рейтинг.

Он напомнил, что в России пока "не получили ответа" о том, что произошло с Навальным.

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Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября 2020 года. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Его госпитализировали в омскую больницу, а позже транспортировали в берлинскую клинику. Омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Они не обнаружили ядов в анализах. Германия заявила, что Навального отравили ядом группы "Новичок". Пока неясно, что стало причиной отравления, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

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