Густой туман накрыл восток Казахстана

Следите за прогнозом погоды.

На протяжении нескольких дней в Восточном Казахстане наблюдается туман, который не рассеивается даже днем, сообщает zakon.kz.

По данным издания YK-news.kz, ко всему прочему в Усть-Каменогорске сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Некоторые жители высказывали предположение, что это не туман, а скопление "газа" или дыма.

Представитель экспертной рабочей группы по экологии и охране окружающей среды Общественного совета ВКО Елена Полянцева уточнила, что происходящее - температурная инверсия, то есть природное явление.

В нормальных условиях нижний слой атмосферы более теплый, а чем выше - тем холоднее. И инверсия - это когда когда теплый воздух поднимается выше и прижимает более холодный воздух к земле. Плюс ко всему в Усть-Каменогорске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, - заявила специалист.

По ее словам, все выбросы сейчас скапливаются в приземном слое атмосферы.

Люди могут почувствовать, что им стало тяжелее дышать. Сейчас это изменить никак нельзя, нужно дождаться, когда будет ветер, - добавила Елена Полянцева. - Такие температурные инверсии могут продолжаться достаточно длительное время.

Тем временем, полицейские обратились к автомобилистам с просьбой выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, а именно с ограниченной видимостью, которая наблюдается из-за густого тумана.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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