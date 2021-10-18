Казахстанцев стало больше на 257 тысяч

При этом численность городского населения составила – 11 млн 287 тысяч 400 человек (59,3%).

Численность населения Казахстана на 1 сентября 2021 года составила 19 млн 42 тысячи 100 человек. По сравнению с 1 сентября 2020 года численность населения увеличилась на 257,1 тыс. человек, или 1,4%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

При этом численность городского населения составила 11 млн 287 тысяч 400 человек (59,3%), сельского – 7 млн 754 тысячи 700 человек (40,7%).

Естественный прирост населения республики за январь-август 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года (162,5 тыс. человек) увеличился на 10,1% и составил 178,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,14 человек. Бюро нацстатистики

Как отмечается, по данным органов РАГС, число родившихся за январь-август составило 296,5 тыс. человек, что на 8,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года (273,4 тыс. человек).

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,44 родившихся.

За этот же период умерло 117,6 тыс. человек, что на 6% больше, чем в прошлом году (111 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 9,30 умерших на 1000 человек.

При этом зарегистрировано 2345 умерших младенцев в возрасте до года.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года (2129 умерших младенцев) младенческая смертность увеличилась на 10,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,91 случаев на 1000 родившихся.

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