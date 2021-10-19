Мораторий на вывоз лесоматериалов вводят в Казахстане

Правительство Казахстана вводит запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов с территории страны.

Запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов с территории страны вводит правительство. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под руководством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает zakon.kz.

В частности, с целью недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения, обеспечения сырьем отечественных предприятий принят запрет на вывоз с территории РК отдельных видов лесоматериалов, вне зависимости от страны происхождения, сроком на шесть месяцев, также вице-премьером одобрено предложение автоматического продления ограничений каждые шесть месяцев до принятия решения об отмене моратория на вывоз, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Также сообщается, что обсуждены вопросы целесообразности увеличения квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного и введения экспортных таможенных пошлин на уран природный и его соединения.

Смаилов подчеркнул, что необходимо определить оптимальный объем квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного, учитывая интересы производителей семян, и не допустить рост цен на продукцию.

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