"Грани": об ограничениях для не привитых от КВИ в Казахстане и других странах мира

Куда запрещено ходить людям, не поставившим прививку от КВИ, за пределами нашей республики.

Ситуацию с вакцинацией не только в Казахстане, но и в мире разбирали в эфире аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области отметил низкие темпы вакцинации. Две недели регион находится в "красной" зоне, число заболевших растет, и если ситуация не изменится - введут локдаун.

Подобное развитие событий не грозит Шымкенту - там выполнили план вакцинации на 100%.

Совсем скоро казахстанские компании, в которых работает более 50 человек, начнут проверять. Вакцинированными должны быть все сотрудники, кроме недавно переболевших, имеющих медотвод или свежий ПЦР-тест, срок давности которого не превышает семи дней. Работники, не соответствующие этим стандартам, трудятся в удаленном формате.

Но не в каждой сфере подобное реально.

Нет задачи мучать бизнес. Представители бизнеса должны понимать, если они не выполнят определенное требование по безопасности коллектива и посетителей, то будут наказаны. Это нормальное явление, - отмечает министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Казахстанцы, которые скептически относятся к препаратам, защищающим от опасных болезней, явление не новое. За восемь лет почти 25 тысяч человек отказались ставить профилактические прививки себе и детям. Больше половины назвали причиной личные убеждения, каждый пятый - религиозные.13% граждан написали в отказном листе, что не доверяют качеству препаратов.

Полный курс вакцинации (от КВИ. - Прим. ред.), по данным Минздрава, прошли 6,8 млн человек, или 69% от подлежащих вакцинации. Это хороший показатель. Вместе с тем ситуация по числу вакцинированных разнится по регионам. Так, охват обоими компонентами в Мангистауской области составляет 38,9%, в ЗКО - 55,8%, в Костанайской - 57,9%, что ниже республиканского показателя, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец.

Шымкент, по информации местных властей, абсолютный чемпион страны по вакцинации. Там первый компонент получили все 100% жителей, которым она не противопоказана.

При этом надо понимать, что часть казахстанцев получила прививку формально - купила поддельные паспорта вакцинации. Изготовителям фальшивки грозит до четырех лет тюрьмы, а использовавших ее - арест до 40 суток. С начала кампании вакцинации в Казахстане завели более 90 таких уголовных дел.

В студии проекта "Грани" депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай высказался о тех, кто продает и покупает поддельные паспорта вакцинации:

Они, как говорил Цой, хотят обмануть самих себя и окружающих. Но на деле это все равно вопрос жизни и смерти.

Ведущий программы Алибек Рзабаев вновь напомнил, что скоро непривитых сотрудников будут выявлять и штрафовать, а вместе с ними - и работодателей.

Для людей без "зеленого" статуса существуют ограничения для посещения ряда мест и во многих странах мира.

Пациенты без прививки заполняют больницы, занимают места. Из-за них люди с сердечными приступами, нуждающиеся в операции из-за рака и прочего, не могут получить медицинскую помощь. Даже там, где нет ограничений на посещение общественных мест, люди опасаются ходить, - сказал президент Америки Джо Байден в своем заявлении о том, какую угрозу для нации представляют непривитые.

В Италии с 15 октября граждане, у которых нет антикоронавирусного сертификата, не смогут ходить на работу. Правительство страны также отклонило предложение профсоюзов оплачивать экспресс-тесты непривитых работников за счет бюджета.

В Латвии решили поддержать пенсионеров во время отопительного сезона. Однако 20 евро в месяц будут получать только вакцинированные пожилые люди. Власти рассчитывают, что пособие станет хорошей мотивацией записаться на прививку.

В Греции тем, кто не сделал прививку и не переболел, запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры. Для похода в музей, спортзал, театр или кинотеатр, а также для поездки на междугороднем транспорте нужно сделать свежий ПЦР-тест.

В Бразилии президента Жаира Болсонару не пустили на футбольный матч, потому что у него нет сертификата о прививке от коронавируса.

Какие еще неоднозначные темы обсудят в аналитической программе "Грани" на Первом канале Евразия, смотрите каждое воскресенье в 20:00.

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