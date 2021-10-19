Жителя Талдыкоргана задержали с крупной партией наркотиков

Проводится досудебное расследование.

Синтетические наркотики были найдены в сумке 20-летнего парня, передает zakon.kz.

22 сентября текущего года в ходе совместной спецоперации сотрудников УПН ДП и ДКНБ Алматинской области в центре города Талдыкорган при личном обыске, произведенном в соответствии со ст. 255 УПК РК, у 20-летнего местного жителя из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом, признанным судебной экспертизой 14 октября 2021 года наркотическим средством синтетического происхождения весом 150 граммов, - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Проводится досудебное расследование.

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