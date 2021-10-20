Дмитрий Тарасов о приостановке карьеры футболиста: Я выбираю семью

Футболист подчеркнул, что пока затрудняется прогнозировать свои дальнейшие планы.

Полузащитник российского "Велеса" Дмитрий Тарасов объяснил свое решение приостановить карьеру футболиста. По его словам, такой шаг связан со скорым появлением четвертого ребенка, передает zakon.kz.

Думаю, что будет правильно, если я буду больше времени находиться с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если расставлять приоритеты на данном этапе, то я выбираю семью, - приводит ren.tv слова Тарасова.

Футболист подчеркнул, что пока затрудняется прогнозировать свои дальнейшие планы.

Отметим, что спортсмен женат третий раз на модели Анастасии Костенко. Они вместе с 2018 года и воспитывают двоих дочерей.

До этого с 2008 по 2012 год Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, которая родила ему дочь. С 2012 по 2016 год полузащитник был обручен с телеведущей Ольгой Бузовой.

К московскому клубу "Велес" футболист присоединился в начале этого года. Он уже успел принять участие в девяти матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых забил один гол.

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