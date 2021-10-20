В Алматы проведен городской слет в рамках проекта "Саналы ұрпақ"

В заключении слета все участники обменялись своими идеями.

На сегодня одним из наиболее эффективных методов формирования антикоррупционной культуры среди населения является работа с подрастающим поколением.

Так, в целях усиления данной работы и продвижения антикоррупционной политики проведен городской слет добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ" и студенческих клубов "Саналы ұрпақ".

В работе слета приняли участие руководитель республиканского проектного офиса "Sanaly urpaq" Кайыржан Токушев, представители управления образования и Антикоррупционной службы Алматы, также руководители школ и вузов города.

В ходе встречи участниками слета обсуждались различные вопросы, связанные с противодействием коррупции, обозначены основные задачи и перспективы дальнейшего развития и функционирования школьных клубов "Адал ұрпақ" и студенческих клубов "Саналы ұрпақ" в организациях образования Алматы.

В настоящее время в государственных и частных школах города созданы и функционируют 289 добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ", где членами клуба являются более 100 тысяч школьников.

Также, во всех 38 вузах города активно действуют студенческие клубы "Саналы ұрпақ".

Во время мероприятия более 900 школьников торжественно были приняты в ряды добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ".

В заключении слета все участники обменялись своими идеями и предложениями по совершенствованию антикоррупционной политики, которые в обязательном порядке будут учтены.

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