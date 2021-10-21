В Казахстане предложили применять практику этномедиации

Практику этномедиации предложили применить в Казахстане.

Ассамблея народа Казахстана должна стать ключевым органом в этномедиации, сказал на расширенном заседании Совета АНК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов. Это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов. Как сейчас принято говорить, нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры. Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом, - сказал Токаев.

Глава государства поручил акиматам всех уровней проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

По словам президента, необходимо активно использовать возможности общественно-правовых институтов, в частности, медиации.

Практика показывает, что для этномедиации в наших условиях наиболее эффективным является формат профессиональных переговорщиков. Считаю, ассамблея должна стать ключевым органом в этом направлении. Важно не идти на поводу недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона нашему единству извне и изнутри. Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами, информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства, - объяснил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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