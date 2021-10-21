За сообщение о невыдаче фискального чека казахстанцам выплатят вознаграждение

Вознаграждение составляет 1000 тенге минус ИПН.

В Казахстане проводится акция "Гражданский контроль – требуй чек". Сообщившим о невыдаче фискального чека ККМ или об отказе в приеме оплаты по платежным картам будет выплачено вознаграждение. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

В соответствии с поручениями главы государства об активизации в период действия моратория инструментов саморегулирования, общественного контроля, с 20 октября 2021 года возобновлена акция "Гражданский контроль – требуй чек" по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков ККМ либо отказа в приеме оплаты по платежным картам. КГД

В акции "Гражданский контроль – требуй чек" может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов.

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам можно, скачав бесплатное мобильное приложение "WIPON CASHBACK" с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека.

Для идентификации сведения о предпринимателе покупатель может считать информацию с QR-кода, размещенного в кассовой зоне предпринимателя.

Комитет государственных доходов призывает всех казахстанцевн выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции "Гражданский контроль – требуй чек".

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