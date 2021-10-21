Нужны ли уроки сексуального просвещения в школах Казахстана

Аймагамбетов при этом сообщил, что на сегодня в рамках школьной программы эти вопросы рассматриваются.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК отказался комментировать вопрос о необходимости введения в школах страны предмета по сексуальному просвещению детей, сообщает корреспондент zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, нужно ли вводить урок сексуального просвещения в школах страны.

Давайте я не буду комментировать этот вопрос, - сказал министр.

Аймагамбетов при этом сообщил, что на сегодня в рамках школьной программы эти вопросы рассматриваются.

Информация с учетом возраста в учебниках уже заложена, - отметил глава МОН.

В целом, по его словам, такая работа должна вестись не только в школе, но и родителями, дома.

Каждый родитель должен также воспитывать и заниматься со своими детьми. Этот вопрос такой интимный, это вопрос взаимодействия родителя и ребенка. Пусть это будут говорить отец или мать, в зависимости от того, в каких взаимоотношениях в данной семье. Эти разговоры, такая воспитательная работа также должна возлагаться и на родителей. Это является очень существенным компонентом воспитательной работы, которую должен проводить каждый родитель, - резюмировал глава Минобразования.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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