"Кайрат" проиграл "Карабаху" в третьем туре группового этапа Лиги конференций

Следующий матч "Кайрат" проведет 24 октября против "Астаны" в КПЛ.

"Кайрат" вел в счете до 79-й минуты, а затем пустил два гола и проиграл "Карабаху" в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает zakon.kz.

Команда Курбана Бердыева, занимающая третье место, набрала всего одно очко. А "Карабах" лидирует в группе - семь очков, - пишет "Спорт Шредингера".

"Караах" 2:1 "Кайрат"

Хосе Канте 19 - пенальти (0:1)

Рамиль Шейдаев 79 (1:1)

Аббас Гусейнов 91 (2:1)

Следующий матч "Кайрат" проведет 24 октября против "Астаны" в КПЛ. А в Лиге конференций сыграет 4 ноября против "Карабаха". Оба матча пройдут в Алматы

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