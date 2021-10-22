Куда полетит Касым-Жомарт Токаев с госвизитом

Он отправится в Туркменистан 24-25 октября.

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь Берик Уали.

В ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, – отмечено в сообщении.

Также по итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

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