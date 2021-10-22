Мошенники собирают деньги на похороны девочки в Атырау

Ведется розыск подозреваемого.

Аферисты открыли сбор средств на похороны девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, с заявлением в полицию обратилась мама погибшего ребенка. Она уточнила, что в соцсетях распространяется недостоверная информация – неизвестный собирает средства на похороны дочери.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Ведется розыск подозреваемого. Полицейские призывают не доверять мошенникам, – отмечено в сообщении.

20 октября с шестого этажа одного из многоэтажных домов в микрорайоне "Нурсая" выпал пятилетний ребенок. Девочка скончалась в реанимационном отделении областной детской больницы.

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