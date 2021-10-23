Казахстанка завоевала "бронзу" Кубка мира по стендовой стрельбе

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Зоя Кравченко отметилась наградой на финальном этапе Кубка мира в Ларнаке.
Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко отметилась наградой на финальном этапе Кубка мира в Ларнаке (Кипр), сообщает zakon.kz.
Об этом пишет официальный сайт Национального олимпийского комитета.
Она проявила себя в упражнении "скит" среди микс-команд. Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в паре с французом Эриком Делунэй.
Финал в этом виде программы состоится 23 октября.
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